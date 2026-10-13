Коммунальные службы устранят проблемы с отоплением в домах Коломны
В городском округе — более полутора тысяч многоквартирных домов с центральным отоплением, сейчас управляющие компании устраняют точечные непрогревы. Эту задачу они должны выполнить в течение двух недель после запуска отопительной системы.
Отопительный сезон в городском округе Коломна стартовал 1 октября. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы, больницы и другие соцобъекты. На сегодняшний день все здания социальной инфраструктуры муниципалитета отапливаются в полном объеме. Параллельно коммунальные службы вели работу по запуску тепла в многоквартирных домах.
«На сегодняшний день все дома находятся на циркуляции. Есть менее 1% домов, где присутствуют непрогревы. В соответствии с распоряжением правительства на регулировку системы отводится 14 дней. Управляющие компании эту работу заканчивают, в ближайшее время все замечания будут устранены. Согласно санитарным правилам и нормам, после подачи тепла управляющим компаниям необходимо обеспечить температуру, в жилых комнатах не менее 18 градусов тепла, а в угловых комнатах — не менее 20», — пояснил начальник управления по ЖКХ администрации Коломны Артем Дорожкин.
При запуске тепла нередко коммунальщики сталкиваются с завоздушиванием системы отопления — в трубах образуется воздушная пробка, которая не дает нормально циркулировать теплоносителю. Так и выходит, что в одной квартире тепло, а в соседней нет. В таких случаях слесари спускаются в подвал дома и производят перезапуск системы — сливают воду со стояка, чтобы пробка ушла. Обычно это точечная проблематика, которая решается оперативно по звонку жителей, однако бывают и сложные ситуации.
Ремонтно-эксплуатационный участок «Колычевский» обслуживает один из самых крупных микрорайонов города — 68 многоэтажных домов, более 10 тысяч квартир. Ежегодная практика показывает, что здесь пусконаладочные работы во время подачи тепла и устранение недочетов по заявкам жителей занимают чуть больше недели. Запуск отопительных систем во всем городском округе проходит в штатном режиме.