Коммунальные службы устранят проблемы с отоплением в домах Коломны

В городском округе — более полутора тысяч многоквартирных домов с центральным отоплением, сейчас управляющие компании устраняют точечные непрогревы. Эту задачу они должны выполнить в течение двух недель после запуска отопительной системы.

Отопительный сезон в городском округе Коломна стартовал 1 октября. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы, больницы и другие соцобъекты. На сегодняшний день все здания социальной инфраструктуры муниципалитета отапливаются в полном объеме. Параллельно коммунальные службы вели работу по запуску тепла в многоквартирных домах.

«На сегодняшний день все дома находятся на циркуляции. Есть менее 1% домов, где присутствуют непрогревы. В соответствии с распоряжением правительства на регулировку системы отводится 14 дней. Управляющие компании эту работу заканчивают, в ближайшее время все замечания будут устранены. Согласно санитарным правилам и нормам, после подачи тепла управляющим компаниям необходимо обеспечить температуру, в жилых комнатах не менее 18 градусов тепла, а в угловых комнатах — не менее 20», — пояснил начальник управления по ЖКХ администрации Коломны Артем Дорожкин.