Старосты из Воскресенска стали участниками областного конкурса

Экспертное сообщество, в которое вошли представители региональных министерств и ведомств, депутаты Московской областной Думы и представители партнерских организаций, побеседовало с номинантами, ознакомилось с их проектами и достижениями.

Исполнительный директор Совета муниципальных образований Николай Ханин отметил, что благодаря губернатору Андрею Воробьеву в регионе динамично развивается институт сельских старост.

Он подчеркнул, что жители доверяют старостам, а главы округов понимают: старосты — главные помощники на территории и ценный источник информации и идей на местах.

По результатам конкурса лучшим участникам вручат денежные сертификаты, которые можно потратить на нужды своих территорий. Награждение пройдет в День старосты Московской области — 23 октября.

«Было очень ценно обменяться опытом с коллегами из других округов и услышать оценку нашей работы от экспертов. В нашей деревне мы стараемся решать вопросы жителей оперативно и сообща — и такая поддержка на региональном уровне вдохновляет двигаться дальше», — поделилась Екатерина Павлова.

Конкурс учрежден Советом муниципальных образований на съезде в ноябре 2024 года. Его главная миссия — укрепление института старост, повышение их имиджа и выявление лучших практик управления населенными пунктами.