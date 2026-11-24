В Домодедове появится производственный комплекс по выпуску гибкой упаковки и пластиков из полимерных материалов. Об этом сообщила пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Инвестору предоставили земельный участок площадью 5,9 гектара без проведения торгов в рамках региональной программы поддержки. Объем инвестиций в проект составит 850 миллтонов рублей, будет создано свыше 50 рабочих мест.

«Планируемая мощность предприятия — от 2,5 тысячи тонн продукции в год», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект предусматривает строительство одноэтажного производственно-складского комплекса. В его состав войдут производственный корпус, склады сырья и готовой продукции, технические и вспомогательные помещения.

Реализация проекта рассчитана на период с 2027 по 2036 год. При условии выполнения инвестиционных обязательств компания сможет выкупить предоставленный участок за 15% его кадастровой стоимости.