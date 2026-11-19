Промежуточные итоги муниципального этапа Школьной лиги подвели в Ступине
В городском округе подвели промежуточные итоги муниципального этапа Единой школьной лиги сезона 2026-2027. Ребята соревнуются в футзале, баскетболе 3×3, волейболе, настольном теннисе и шахматах.
Всего в игровых турнирах участвует по 15 команд, и уже сыграно 57 матчей. Как говорят организаторы, это не просто соревнования, а возможность для ребят проявить себя, научиться работать в команде и полюбить спорт.
В баскетболе 3×3 у девушек лидирует школа № 1, а в группе Г здорово смотрится образовательный комплекс «Спектр»: две победы и яркая разница очков — 21:6. У юношей уверенно идет школа № 9, а главный снайпер турнира — Арсений Гусев из этой школы — заработал 21 очко за три матча.
В волейболе у девушек в группе А впереди СОШ № 4 — три победы и ни одного проигранного сета. У юношей борьба очень плотная: в разных группах лидируют школа № 8, образовательный комплекс «Родники» и СОШ Верзилово.
В футзале сыграно 18 матчей из 29, забито 159 голов. Ребята играют ярко и смело. Лидируют сразу три команды: школы № 5 и 8, а также Михневская. У каждой по три победы и девять очков.
В настольном теннисе завершен групповой этап группы А: первое место у лицея № 2. В остальных группах игры еще впереди. А в шахматах уже есть первые яркие победы. В группе Б победил Тимофей Шатыгин из школы № 9 . В группе Г триумфально выступила Верзиловская школа: 12 побед в 12 партиях. Но впереди еще много матчей, и ситуация может сильно измениться.