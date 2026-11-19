Всего в игровых турнирах участвует по 15 команд, и уже сыграно 57 матчей. Как говорят организаторы, это не просто соревнования, а возможность для ребят проявить себя, научиться работать в команде и полюбить спорт.

В баскетболе 3×3 у девушек лидирует школа № 1, а в группе Г здорово смотрится образовательный комплекс «Спектр»: две победы и яркая разница очков — 21:6. У юношей уверенно идет школа № 9, а главный снайпер турнира — Арсений Гусев из этой школы — заработал 21 очко за три матча.

В волейболе у девушек в группе А впереди СОШ № 4 — три победы и ни одного проигранного сета. У юношей борьба очень плотная: в разных группах лидируют школа № 8, образовательный комплекс «Родники» и СОШ Верзилово.