Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко 12 ноября встретился с жителями дома № 2А в деревне Арнеево Эльнарой Реверой и Юлией Арсене. Они стали победителями муниципального конкурса «Лучший цветник».

Палисадник благоустраивают ежегодно, сейчас уже готовят посадки на следующий год. В благодарность за вклад в облик округа глава вручил победительницам подарки, включая сертификаты на приобретение семян.

«Также обсудили и бытовые вопросы. Жители подняли тему состояния фасада и коммуникаций дома — капитальный ремонт неоднократно переносился. Взяли этот вопрос на контроль: с профильными специалистами изучим техническое состояние и проработаем возможность проведения работ», — отметил Алексей Шимко.

Второе место в конкурсе заняла Татьяна Спицина из Серпухова, третье — Екатерина Алешина из Пущина.