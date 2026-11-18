18 ноября выпал снег, все дорожные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. С раннего утра муниципальную дорожную сеть и дворовые территории приводят в порядок.

Ведется обработка и уборка региональных и муниципальных дорог, тротуаров, придомовых и общественных пространств. Задействованы шесть комбинированных дорожных машин и 20 тракторов.

Также проводится обработка основных региональных трасс, остановок общественного транспорта и других социально значимых объектов. На дорогах трудятся более 40 рабочих и восемь комбинированных дорожных машин.

Автомобилистов просят быть особенно осторожными: соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Не рекомендуется парковаться так, чтобы мешать работе дворников и техники. Пешеходам также стоит быть внимательными на скользких участках.

Единая дежурно-диспетчерская служба округа работает круглосуточно по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44. Единый номер вызова экстренных служб — 112.