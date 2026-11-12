Три водоема Коломны вошли в список для голосования за благоустройство

Жители городского округа могут повлиять на то, какие пруды приведут в порядок в следующем году. На портале «Добродел» стартовало голосование за объекты, которые претендуют на участие в губернаторской программе.

В список кандидатов вошли три водоема: Семеновский пруд в поселке Семеновское, пруд Рязанец в селе Федосьино и каскад прудов в деревне Сенцово. Именно между ними предстоит сделать выбор местным жителям.

Голосование стартовало 10 ноября на портале «Добродел» в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер», которая реализуется по национальному проекту «Экологическое благополучие».

Поддержать понравившийся объект можно по ссылке. Свои голоса жители смогут отдавать до 10 декабря. Чтобы водоем включили в программу благоустройства, ему необходимо набрать не менее тысячи голосов.

В рамках проекта специалисты проводят комплекс работ по восстановлению водоемов. В частности, удаляют избыточную водную растительность, убирают мусор и затонувшие деревья, проводят санитарную обрезку аварийных насаждений.

В 2026 году в городском округе Коломна уже привели в порядок два водоема — в деревне Новоселки и поселке Возрождение. Для расчистки использовали специальные машины-амфибии. С их помощью специалисты удалили водную растительность, собрали топляк и вывезли мусор. Кроме того, в Новоселках после завершения работ в пруд выпустили мальков карася.

Теперь жителям предстоит определить, какой из трех предложенных объектов получит возможность преобразиться в 2027 году.