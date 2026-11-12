Оборудование отделения реанимации обновили в больнице в Волоколамске

Отделение анестезиологии и реанимации Волоколамской больницы получило пять новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Оборудование «Аспект Медикал» b1 предназначено для оказания помощи пациентам в тяжелом и критическом состоянии.

Аппараты поддерживают несколько режимов вентиляции, благодаря чему медики могут подбирать параметры работы устройств с учетом состояния каждого пациента. Система также позволяет непрерывно отслеживать основные показатели дыхания: объем и частоту вдохов, давление в дыхательных путях, содержание кислорода во вдыхаемой смеси и положительное давление в конце выдоха.

Как рассказал анестезиолог-реаниматолог Волоколамской больницы Мурад Магомедов, новое оснащение расширит возможности отделения при проведении интенсивной терапии. Оно особенно важно для лечения пациентов с тяжелой пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, сепсисом, черепно-мозговыми травмами, нарушениями мозгового кровообращения и другими критическими состояниями.

По словам специалиста, современная техника помогает врачам тщательнее контролировать состояние больных и поддерживать жизненно важные функции организма в наиболее сложные периоды лечения.