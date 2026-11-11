Химки станут одной из главных площадок «Открытого кубка ШОС»

В Химках соревнования проведут на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск». Вторая площадка в Подмосковье — база «Озеро Круглое». Оба объекта являются центрами подготовки сборных команд России.

Турнир продлится 13 дней, соревнования объединят более 2 тысяч спортсменов из стран ШОС, а также приглашенные команды — будет разыграно около 100 комплектов наград. В программе — соревнования по настольному теннису, прыжкам на батуте, самбо, скалолазанию, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, фехтованию, художественной гимнастике, шахматам и дзюдо.

«Россия готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности спорта и дорожит ими. Открытый кубок Шанхайской организации сотрудничества станет еще одной важной площадкой для развития спортивного сотрудничества», — отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Следить за расписанием и главными новостями турнира жители могут в официальном интернет-сообществе Федеральной дирекции спортмероприятий.