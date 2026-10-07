Свыше 180 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

На прошедшей неделе с 28 сентября по 2 октября 2026 года Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 185 объектов. Среди них 86 земельных участков в аренду, 94 участка на продажу, здание с земельным участком, два нежилых помещения и еще одно нежилое помещение в аренду, а также земельный участок под сельскохозяйственную деятельность.

Для возведения частного дома подойдут участки под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. В городском округе Коломна сдается в аренду участок под ИЖС площадью почти 14 соток в поселке Проводник. Начальная цена — 140 тысяч рублей в год. В муниципальном округе Чехов продается участок под ИЖС площадью восемь соток в деревне Томарово. Начальная цена — 1 129 456 рублей.

Есть предложения и для бизнеса. В городском округе Воскресенск продается нежилое помещение площадью 168 квадратных метров. В городском округе Коломна сдается в аренду здание с земельным участком под коммерческую деятельность площадью 3456 квадратных метров.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проходят в электронной форме. Для участия необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства и пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья публикуются на странице ККП МО в мессенджере МАКС.