В Подмосковье провели круглый стол по трудовым спорам медработников

В Подмосковье состоялся круглый стол, посвященный спорным вопросам трудовых отношений в сфере здравоохранения. Участники обсудили изменения в законодательстве, надзорную и судебную практику, а также способы снизить риск конфликтов между медицинскими организациями и сотрудниками. Об этом сообщили в областной организации профсоюза работников здравоохранения.

В обсуждении участвовали руководители и заместители руководителей государственных медучреждений региона, сотрудники кадровых и юридических подразделений, а также представители профсоюзов.

Экспертом мероприятия стал Павел Андреев — адвокат по трудовым спорам Адвокатской палаты города Москвы, член экспертного совета Комитета по труду и социальной политике Госдумы и экспертно-консультативного совета при Комитете по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации РФ.

Открывая встречу, председатель областной организации профсоюза Нина Суслонова отметила, что соблюдение требований трудового законодательства необходимо для поддержания стабильной работы коллективов и эффективного оказания медицинской помощи.

Павел Андреев рассказал об изменениях в трудовом законодательстве, практике государственного надзора и рассмотрения трудовых споров в судах. Отдельное внимание он уделил наиболее распространенным конфликтам между медорганизациями и сотрудниками, а также решениям Верховного Суда по подобным делам.

По итогам встречи участники выступили за проведение подобных мероприятий на постоянной основе. По их мнению, изучение судебной и правоприменительной практики помогает медучреждениям соблюдать права сотрудников и учитывать требования надзорных органов в своей работе.