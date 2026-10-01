Интеллектуальный клуб создали при химпредприятии в Воскресенске

Цель проекта — активнее участвовать в культурной жизни города и объединять разных людей: сотрудников, студентов, ветеранов и представителей общественных организаций.

Первая встреча клуба прошла в Центральной городской библиотеке в формате игры «Есенин-квиз». В состязании приняли участие пять команд: представители молодежи «ВМУ», Торгового дома «Уралхим», студенты Воскресенского колледжа, ветераны предприятия и члены литературного объединения «Радуга».

Программа включала четыре раунда. Участники угадывали произведения Сергея Есенина по аудиозаписям и изображениям, сгенерированным нейросетью, восстанавливали тексты, зашифрованные в химических формулах, совершали виртуальное путешествие по городам, связанным с творчеством поэта.

По итогам игры победила команда «Радуга», второе место заняли ветераны «ВМУ», третье разделили представители Торгового дома «Уралхим» и студенты. Молодежная команда получила сертификат участника.

«Сочетание логики химика и тонкости восприятия поэзии — вот что сделало особенной первую игру интеллектуального клуба. Приятно видеть, что наши сотрудники и студенты проявляют интерес к новым форматам и не боятся выходить за рамки привычной повестки. Мы будем поддерживать такие инициативы и дальше. Встречи клуба станут регулярными и будут охватывать разные темы: спорт, музыку, кино и многое другое», — сказала заместитель председателя Совета молодежи филиала «ВМУ» Ирина Салова.