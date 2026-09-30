Педагогов Балашихи наградили в честь профессионального праздника

Фото: Учитель с учениками на уроке в Центре образования № 23 в поселке Обухово Богородского округа после капитального ремонта / Медиасток.рф

В ДК «Балашиха» прошло торжественное мероприятие ко Дню учителя и Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Педагогов поздравили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, временно исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Лукичев и другие участники встречи.

Игорь Брынцалов отметил вклад учителей в образование и воспитание детей, подчеркнув их роль в формировании самостоятельности, ответственности и уважения к истории и культуре страны. Отдельно он поблагодарил воспитателей за профессионализм и внимание к детям.

«По итогам прошлого учебного года каждый пятый выпускник окончил школу с медалью, а 57 ребят получили на ЕГЭ 65 стобалльных результатов — по этому показателю Балашиха первая в Подмосковье. За всем этим стоит ваша большая работа, поиск современных подходов и искреннее внимание к каждому ребенку», — сказал он.

В ходе праздника Игорь Брынцалов вручил педагогам федеральные и региональные награды.

Сергей Лукичев также поздравил работников сферы образования. Он отметил, что в округе строятся новые школы и ремонтируются действующие учреждения, а также отдельно поблагодарил ветеранов педагогического труда, которые передают опыт молодым специалистам.

Праздничная встреча завершилась концертом.