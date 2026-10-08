АКРА подтвердило кредитный рейтинг Мособлэнерго на уровне AA+

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг «Мособлэнерго» на уровне AA+(RU), изменив прогноз на «Позитивный». Об этом сообщили в Минэнергетики Подмосковья.

Рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией компании в Подмосковье, высокой рентабельностью бизнеса и хорошим уровнем ликвидности. Изменение прогноза на «Позитивный» отражает вероятность повышения рейтинга компании в горизонте 12–18 месяцев.

Ключевыми факторами оценки при присвоении рейтинга стали высокая степень поддержки «Мособлэнерго» со стороны Московской области, инфраструктурная монополия с низким сбытовым риском, сильный операционный профиль, хороший уровень доступа к внешним источникам ликвидности, показатель уровня долговой нагрузки и покрытия.

При присвоении кредитного рейтинга использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу «Мособлэнерго» ожидается в следующем году.

Впервые кредитный рейтинг был присвоен «Мособлэнерго» в 2022 году. Он был определен на уровне AA+(RU) «Стабильный». Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу производится ежегодно.

Подробнее о кредитном рейтинге «Мособлэнерго», присвоенном АКРА, можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Рейтинговое агентство АКРА создано в 2015 году при участии 27 крупнейших российских компаний и финансовых институтов и уставным капиталом более трех миллиардов рублей. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.