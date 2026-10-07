Контакт-центр Мособлдумы обработал более 6 тысяч обращений за год

Контакт-центр Московской областной думы за первый год работы принял более шести тысяч входящих звонков. Сервис запустили 7 октября 2025 года, за это время с его помощью обратились 2,8 тысячи жителей региона.

Самой востребованной услугой стала запись на личный прием к депутату — за год поступило 1,3 тысячи таких запросов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

Среди других распространенных тем — вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг, переселения из аварийных домов, проведения капитального ремонта и устранения аварийных ситуаций.

«Анализ тематик показывает, что люди приходят к нам с конкретными жизненными проблемами. В топе самых частых обращений — вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг, переселения из аварийного жилья, капитального ремонта, устранения аварийных ситуаций», — пояснил Олег Рожнов.

Через сервис жители могут получить консультацию, направить обращение или записаться на прием к депутату без личного посещения.

Контакт-центр продолжает принимать обращения жителей Московской области. Единый номер — 8 (495) 594-94-94.