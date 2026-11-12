Осенний краеведческий поход состоится в Одинцове

Туристы отправятся на Лесное озеро, которое располагается в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Экскурсия состоится 15 ноября.

Представители «Краеведческого общества» сообщают, что протяженность авторского маршрута составит 6 километров, а примерное время в пути — 3,5 часа. Сбор участников назначен на 10:00 у входа в парковую зону.

Группа пройдет вдоль реки Самынка и познакомится с геологией ее бассейна, увидит уникальный ландшафт и старинные техногенные объекты, сможет наблюдать жизнь осеннего леса и его обитателей. Организаторы расскажут слушателям об обитавших в этих местах племенах и открытиях краеведов, покажут наиболее интересные палеонтологические находки.

Размер группы ограничен — требуется предварительная регистрация. Гости могут взять с собой надежную походную обувь и одежду, шапки и перчатки, дождевики и палки для трекинга, туристические «сидушки» и запасные носки. Фото- и видеосъемка съемка на маршруте приветствуется.