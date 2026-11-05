Юная художница из Подольска получила благодарность от депутата Госдумы

В Подольске наградили ребенка, чьи работы приняли участие в выставке «Мой папа — Герой» в Государственной думе. Вероника Ночвина нарисовала портрет отца — защитника Отечества.

Представитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Артем Падалка вручил юной художнице благодарственное письмо от депутата Государственной думы Сергея Колунова.

«В рисунках ребят постарше чувствуется мастерство и внимание к деталям, а работы самых маленьких — покоряют своей детской теплотой», — отметил Сергей Колунов.

Проект «Мой папа — Герой!» стартовал в мае 2025 года. За полгода Ассоциация ветеранов СВО Московской области при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева провела 115 мастер-классов в 35 округах Подмосковья. Под руководством художников и волонтеров более тысячи детей из семей участников СВО учились писать портреты, изображая на холстах своих отцов.