Концерт‑дефиле коллектива «Леди Винтаж» прошел в Солнечногорске

30 октября в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске прошел отчетный концерт «Шоу-дефиле „Леди Винтаж“». В программу выступления вошли творческие номера коллектива, основной состав которого объединяет 12 женщин в возрасте от 60 до 73 лет.

Зрители увидели как ранее представленные номера, так и новые работы. Среди них — три авторские коллекции Милы Латынцевой: «Роскошь русского меха», «Его величество Волан» и впервые показанная «Служебный роман с галстуком». Особенность последней заключается в необычном использовании мужского галстука, который становится женским украшением — кулеттой.

«„Леди Винтаж“ яркий пример того, что творчество и желание развиваться не зависят от возраста. Каждое выступление — это полноценная история, которая раскрывается в движениях и костюмах. Благодарю участниц и руководителей коллектива за вдохновение и красочную программу», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Творческое объединение существует уже четыре года, последний из которых его участницы занимаются на базе КДЦ «Тимоново». За постановку хореографических номеров и обучение подиумной походке отвечает художественный руководитель Ольга Королева. Разработкой и созданием нарядов занимается руководитель модного дома, художник-дизайнер по костюмам Мила Латынцева.

Во время подготовки к показам женщины отрабатывают модельный шаг, развивают координацию движений и осваивают основы актерского мастерства. Такие занятия позволяют им точнее передавать характер каждого образа на сцене.