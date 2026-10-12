Дорожные знаки отремонтировали в 12 округах Подмосковья

Дорожники привели в порядок поврежденные знаки в Люберцах на Комсомольском проспекте, в Балашихе в деревне Черное на Носовихинском шоссе, в Жуковском на улицах Мичурина и Гагарина, в Лосино-Петровском в поселке городского типа Свердловский на улице Набережной, в Пушкинском в городе Ивантеевке на Советском проспекте, в Серпухове в деревне Михайловке на улице Р. И. Ракова, в Ступино в деревне Починки на улице Алексеевской, в Раменском в селе Малышево на улице Бронницкой, в Истре в поселке Красная Горка, в Серпухове в деревне Мещериново на улице Заречной и в Талдоме в деревне Сосково.

Кроме того, восстановили утраченные знаки в Балашихе в микрорайоне Железнодорожном на улицах Октябрьской и Советской, в Жуковском на улице Королева, в Сергиевом Посаде в городе Хотьково на Абрамцевском шоссе и в Богородском в городе Ногинске на улице Комсомольской.

Как отметили в Минтрансе, отсутствующие или поврежденные знаки не позволяют водителям правильно оценить дорожную ситуацию и повышают риск аварии.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. Особое внимание уделяется содержанию дорог и тротуаров, остановочных пунктов, состоянию дорожных знаков и светофоров.