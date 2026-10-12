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    Дорожные знаки отремонтировали в 12 округах Подмосковья

    Фото: пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»

    В Подмосковье отремонтировали поврежденные и восстановили утраченные дорожные знаки. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

    Дорожники привели в порядок поврежденные знаки в Люберцах на Комсомольском проспекте, в Балашихе в деревне Черное на Носовихинском шоссе, в Жуковском на улицах Мичурина и Гагарина, в Лосино-Петровском в поселке городского типа Свердловский на улице Набережной, в Пушкинском в городе Ивантеевке на Советском проспекте, в Серпухове в деревне Михайловке на улице Р. И. Ракова, в Ступино в деревне Починки на улице Алексеевской, в Раменском в селе Малышево на улице Бронницкой, в Истре в поселке Красная Горка, в Серпухове в деревне Мещериново на улице Заречной и в Талдоме в деревне Сосково.

    Кроме того, восстановили утраченные знаки в Балашихе в микрорайоне Железнодорожном на улицах Октябрьской и Советской, в Жуковском на улице Королева, в Сергиевом Посаде в городе Хотьково на Абрамцевском шоссе и в Богородском в городе Ногинске на улице Комсомольской.

    Как отметили в Минтрансе, отсутствующие или поврежденные знаки не позволяют водителям правильно оценить дорожную ситуацию и повышают риск аварии.

    Обследование дорожной сети проводится еженедельно. Особое внимание уделяется содержанию дорог и тротуаров, остановочных пунктов, состоянию дорожных знаков и светофоров.

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