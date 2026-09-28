В Дмитрове отремонтируют котельную на улице Водников

В Дмитровском муниципальном округе Московской области объявили конкурс на капитальный ремонт объекта теплоснабжения. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Подрядчику предстоит одновременно выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт объекта теплоснабжения и поставить оборудование, необходимое для его эксплуатации.

Речь идет о капитальном ремонте котельной в части ремонта котла КВГМ-20-150 по адресу: Московская область, город Дмитров, улица Водников, дом № 27, стрление 1. Планируется заменить изношенное оборудование.

Работы ведут в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращение с отходами». Финансирование — за счет средств бюджета Московской области и бюджета Дмитровского муниципального округа. Завершить работы по этому объекту планируют в 2027 году.