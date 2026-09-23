Почти 70 тысяч семей Подмосковья получили выплаты к юбилеям свадеб

В Подмосковье супруги, отмечающие юбилеи совместной жизни, могут получить единовременную выплату. С 2021 по 2025 год такой мерой поддержки воспользовались почти 63 тысячи семей. На выплаты направили около 353 миллионов рублей, сообщили в Минсоцразвития региона.

Число получателей в последние годы увеличивается. В 2021 году выплату получили почти 12 тысяч пар, а в 2025 году — уже 14 тысяч. С начала 2026 года поддержкой воспользовались около 7,8 тысячи семейных пар, которым перечислили порядка 44 миллионов рублей.

Размер выплаты зависит от юбилейной даты. За 50 лет совместной жизни супругам перечисляют пять тысяч рублей, а за 70-летний юбилей и последующие даты — девять тысяч рублей.

Получить выплату могут супруги, зарегистрированные по месту жительства в Московской области и прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Заявление подается один раз — последующие выплаты к следующим юбилеям назначаются автоматически.

Оформить выплату можно через портал госуслуг.