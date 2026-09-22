Свыше 600 подъездов отремонтировали по губернаторской программе в Подмосковье

В Московской области продолжается реализация масштабной программы «Мой подъезд», которую инициировал губернатор в 2016 году. О текущем статусе работ рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Работы полностью завершили уже в 614 подъездах.

Программа включает комплексную модернизацию входных групп: от ремонта козырьков, ступеней и замены дверей до обновления стен, потолков и полов с укладкой плитки. Также производится замена оконных блоков, почтовых ящиков, монтаж новых светильников и кабель-каналов.

Для включения дома в программу жильцам необходимо провести общее собрание собственников. На голосовании утверждается перечень работ, решение фиксируется в протоколе и передается в управляющую компанию для исполнения.

«В этом году ремонт по программе „Мой подъезд“ запланирован в 3 095 подъездах региона. Сотрудники министерства контролируют график проведения работ на всех этапах», — ранее сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.