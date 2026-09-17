Музей СВО открыли по Народной программе в Воскресенске

На открытии музея прошла торжественная церемония и экскурсия по экспозиции. Идея организовать музей, где учащиеся могли бы знакомиться с современной историей, формировать любовь к Родине и ее защитникам, принадлежит выпускнику школы «Горизонт», ветерану СВО Александру Ерохину.

«Была это задумка очень давно — показать школьникам, чем ребята пользуются в зоне СВО, виды вооружения, вот и воплотили в жизнь. Сделали ремонт, привезли экспонаты, которые мы собирали с самого начала СВО. Привозили с разных участков фронта — начиная с Курского направления и заканчивая Херсонским»), — рассказал Александр Ерохин.

Учащиеся встретились с ветеранами и участниками специальной военной операции. В экспозиции собраны документы, фотографии и личные вещи, которые помогают школьникам лучше понять события современности и узнать о подвигах российских бойцов.

«Сохранение исторической памяти является одним из приоритетных направлений народной программы „Единой России“. Открытие музея — это важный шаг в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи. Здесь собраны документы, фотографии и личные вещи, которые помогают школьникам лучше понять события современности и узнать о подвигах наших бойцов», — отметил председатель Совета депутатов округа, член партии «Единая Россия» Сергей Матвиенко.

В дальнейшем экспозиция музея будет пополняться материалами, переданными участниками СВО, их семьями и жителями округа. На базе музея планируется проводить уроки мужества, тематические выставки и встречи с ветеранами, чтобы сохранять память о подвигах земляков и передавать ее будущим поколениям.