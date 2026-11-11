Памятный кенотаф в честь бойцов СВО открыли в Сергиевом Посаде

На Аллее героев Благовещенского кладбища в Сергиевом Посаде открыли кенотаф — мемориал в память о погибших военнослужащих, чьи тела не удалось обнаружить. Памятник установили по просьбам родственников бойцов, чтобы у семей появилось место для возложения цветов и поминовения близких, рассказал 360.ru в сюжете.

Центральную часть памятника занимает гранитная стела с бронзовым изображением военнослужащего, летящими журавлями и колоколом. На ней высечены слова «Быть воином — жить вечно». По сторонам расположены еще две стелы — со стихотворением и именами погибших.

«Очень много было обращений и просьб со стороны жен, которые не могут, к сожалению, найти своих мужей, о том, что необходим вот такой вот памятник, такой кенотаф для того чтобы они могли приехать и поклониться на месте, где-то в мемориальном месте на кладбище, чтобы вспомнить, чтобы можно было помянуть, почтить память наших воинов. И вот сегодня в этот прекрасный день, как вы правильно сказали, впервые в истории России здесь, в Сергиево-Посадском округе, открыт замечательный мемориал-кенотаф, где вы видите таблички с именами воинов, которых не нашли», — отметила депутат Мособлдумы Елена Серова.

Для изготовления мемориала использовали гранит из Карелии. В его основание заложили 13 капсул с землей, привезенной с мест боевых действий в зоне СВО.

На церемонию открытия пришли родственники военнослужащих, представители местной власти, военные и жители округа. В память о погибших подняли Государственный флаг России, оставив его приспущенным в знак скорби.