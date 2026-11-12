В Подмосковье 12–13 ноября ожидается третий класс пожарной опасности

На большей части территории Московской области 12 и 13 ноября ожидается третий класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

В Волоколамском, Истринском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах в эти дни прогнозируют первый класс пожарной опасности. На всей территории региона 14 ноября ожидается первый класс.

Одиннадцатого ноября на землях гослесфонда возгораний не зафиксировали. В ближайшие дни температура будет от 0 до +4 градусов, ночью — от -3 до +7. Синоптики обещают переменную облачность и осадки в смешанной фазе — дождь со снегом.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.