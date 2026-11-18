В Мелихове покажут «Вишневый сад» в постановке японского режиссера Мотои Миуры
21 ноября в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов покажут спектакль «Вишневый сад» в постановке японского режиссера Мотои Миуры. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.
По данным ведомства, зрители смогут по-новому взглянуть на пьесу благодаря нестандартному подходу постановщика.
Режиссер выстраивает работу на точной форме и ритме: выверяет движения артистов, соединяя речь с музыкальным фоном, шумом шагов и ритмичными хлопками.
Начало спектакля в 17:00, возрастное ограничение 16+.
Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника.
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