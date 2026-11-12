Глава Лобни провела встречу с коллективом школы № 10

11 ноября в образовательном учреждении прошла встреча в формате выездной администрации под руководством Анны Кротовой. В мероприятии также приняли участие представители администрации и депутатского корпуса.

Ключевой темой стали благоустройство и жилищно-коммунальные вопросы. Обсудили качество уборки в многоквартирных домах и парковку автомобилей на газонах.

Также подняли вопрос строительства конкорса на станции МЦД «Лобня». Анна Кротова рассказала, что сейчас проект проходит экспертизу — предварительно завершить ее планируют к концу года.

После согласования со всеми необходимыми инстанциями можно будет переходить к следующему этапу — определению источников финансирования.

«Спасибо всем, кто приходит, задает вопросы и помогает не упустить важное. Ваши обращения — это те самые „лампочки“, которые показывают, где нужно усилиться», — отметила глава муниципалитета.