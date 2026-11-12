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    Глава Лобни провела встречу с коллективом школы № 10

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

    11 ноября в образовательном учреждении прошла встреча в формате выездной администрации под руководством Анны Кротовой. В мероприятии также приняли участие представители администрации и депутатского корпуса.

    Ключевой темой стали благоустройство и жилищно-коммунальные вопросы. Обсудили качество уборки в многоквартирных домах и парковку автомобилей на газонах.

    Также подняли вопрос строительства конкорса на станции МЦД «Лобня». Анна Кротова рассказала, что сейчас проект проходит экспертизу — предварительно завершить ее планируют к концу года.

    После согласования со всеми необходимыми инстанциями можно будет переходить к следующему этапу — определению источников финансирования.

    «Спасибо всем, кто приходит, задает вопросы и помогает не упустить важное. Ваши обращения — это те самые „лампочки“, которые показывают, где нужно усилиться», — отметила глава муниципалитета.