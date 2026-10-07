Более 20 тысяч платежей совершили жители Подмосковья через «Госуслуги» с января

На региональном портале госуслуг Подмосковья работает сервис «Платежи». С начала года через него совершено более 20 тысяч платежей, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С помощью сервиса можно оплатить государственные и муниципальные услуги, жилищно-коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, судебные задолженности, образование и другое.

Для использования сервиса нужно авторизоваться на региональном портале через подтвержденную учетную запись ЕСИА. Затем следует открыть сервис в личном кабинете, выбрать найденное неоплаченное начисление и совершить оплату.

Если нужного платежа нет, необходимо перейти в раздел «Оплата по УИН» и ввести уникальный идентификатор начисления из имеющейся квитанции.