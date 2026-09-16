Спортивный марафон и концерты пройдут в Солнечногорске

Программа завершит серию проекта «Марафон единства», который на протяжении семи выходных объединяет жителей с помощью спорта, творчества, истории и культуры.



Субботняя программа начнется в 8:20 с зарядки и забега «5 верст» вдоль набережной Сенежа.



В 10:00 пройдет финальный раунд «Дворовой лиги» по футболу, приуроченной к 100-летию стадиона «Металлург».



С 12:00 для посетителей будут доступны лазертаг, детская йога и народные игры. Также откроется арт-базар с изделиями местных мастериц.



В 14:00 пройдут акции «Триколор» и «Мой выбор — мой округ», а также мастер-класс по алгоритмике. В 15:00 занятие проведет школа программирования и цифровых технологий «KIBERone».



В 16:00 на стадионе «Металлург» состоится матч 21-го тура Чемпионата Московской области по футболу. ФК «Солнечногорск» сыграет с командой СШ «Лыткарино».



С 18:00 для гостей выступят творческие коллективы.



В воскресенье, 20 сентября, в 12:00 трехкратный чемпион России по боксу Садам Магомедов проведет открытую тренировку на набережной.



В течение дня продолжат работу арт-базар и площадки с народными играми. Жители и гости также смогут присоединиться к акции «Мой выбор — мой округ».



Завершит программу тематических выходных концерт школы музыки «Гитарус».



«Каждый житель может выбрать событие по душе и внести свой вклад в общую атмосферу. Такие выходные делают Солнечногорск настоящим домом, где каждый чувствует себя причастным к общему делу», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.



Подробная программа опубликована на сайте.



Возрастное ограничение: 0+.