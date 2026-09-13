Кубок губернатора Подмосковья по управлению БПЛА прошел в Балашихе
В Ледовом дворце «Арена Балашиха» 12 сентября прошел финальный этап молодежного конкурса по управлению дронами на Кубок губернатора Московской области. Мероприятие стало частью патриотического фестиваля памяти Героя России Евгения Фадина.
Фестиваль посетили глава Балашихи Сергей Юров, первый заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова и отец Героя Владислав Фадин.
«В День города в Балашихе прошло особое мероприятие — фестиваль, посвященный памяти нашего земляка, Героя Российской Федерации Евгения Фадина. Его главная цель — сохранить память о тех, кто ушел защищать Родину и не вернулся домой. Этот фестиваль — важный вклад в патриотическое воспитание молодежи. К нам приехали ребята со всей Московской области», — сказал Сергей Юров.
В финале состязались 32 пилота из разных городов Подмосковья. Соревнования проводились в формате гонок на выбывание. Победу одержал Федор Соловьев из Серпухова. Участник из Балашихи Руслан Измайлов был награжден специальным призом «За лучшее место в симуляторе Квадросим».
Вместе с конкурсной программой работала выставка в холле и на площади у Ледового дворца. На улице посетители могли увидеть спасательную технику МЧС, стенды и макеты боевых и транспортных квадрокоптеров, а также оборудование в сфере беспилотных разработок. Внутренняя экспозиция включала интерактивные стенды с симуляторами сборки и разборки дронов, гонок на автомобилях и игру «Дрон-баскетбол».
Командир группы БПЛА Евгений Фадин участвовал в боевых действиях в зоне СВО. В сентябре 2023 года машина, в которой находился военный, попала под обстрел. Ценой собственной жизни Евгений Фадин смог вывести автомобиль из-под обстрела, что помогло сохранить жизнь его товарищам. В 2025 году в микрорайоне Салтыковка был открыт мурал с портретом Евгения и установлена мемориальная доска на доме, где жил Герой.