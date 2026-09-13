Кубок губернатора Подмосковья по управлению БПЛА прошел в Балашихе

Фестиваль посетили глава Балашихи Сергей Юров, первый заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова и отец Героя Владислав Фадин.

«В День города в Балашихе прошло особое мероприятие — фестиваль, посвященный памяти нашего земляка, Героя Российской Федерации Евгения Фадина. Его главная цель — сохранить память о тех, кто ушел защищать Родину и не вернулся домой. Этот фестиваль — важный вклад в патриотическое воспитание молодежи. К нам приехали ребята со всей Московской области», — сказал Сергей Юров.

В финале состязались 32 пилота из разных городов Подмосковья. Соревнования проводились в формате гонок на выбывание. Победу одержал Федор Соловьев из Серпухова. Участник из Балашихи Руслан Измайлов был награжден специальным призом «За лучшее место в симуляторе Квадросим».

Вместе с конкурсной программой работала выставка в холле и на площади у Ледового дворца. На улице посетители могли увидеть спасательную технику МЧС, стенды и макеты боевых и транспортных квадрокоптеров, а также оборудование в сфере беспилотных разработок. Внутренняя экспозиция включала интерактивные стенды с симуляторами сборки и разборки дронов, гонок на автомобилях и игру «Дрон-баскетбол».

Командир группы БПЛА Евгений Фадин участвовал в боевых действиях в зоне СВО. В сентябре 2023 года машина, в которой находился военный, попала под обстрел. Ценой собственной жизни Евгений Фадин смог вывести автомобиль из-под обстрела, что помогло сохранить жизнь его товарищам. В 2025 году в микрорайоне Салтыковка был открыт мурал с портретом Евгения и установлена мемориальная доска на доме, где жил Герой.