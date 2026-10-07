Комплексный ремонт кровли дома завершили на улице Климова в Ногинске

Завершен комплексный ремонт кровли в доме № 40а на улице Климова в Ногинске. Площадь работ составила почти 940 квадратных метров, помимо утепления фасада, полностью обновили крышу.

Специалисты заменили стропильную систему, обрешетку и кровельное покрытие. Деревянные конструкции выполнены из обрезной хвойной древесины и обработаны огнезащитным составом. Поверх стропил устроена многослойная система: пароизоляция, контробрешетка с вентиляционным зазором, обрешетка и профнастил с полимерным покрытием.

Чердачное перекрытие утеплено по современной схеме. Старые материалы демонтированы и вывезены. Уложены пароизоляция, два слоя минераловатных плит по 100 миллиметров и защитная мембрана. Конструкция укрыта негорючим настилом, рассчитанным на безопасное обслуживание кровли.

Семь слуховых окон собраны заново, шесть кирпичных вентиляционных шахт отремонтированы. Чугунные фановые трубы заменены на полипропиленовые с теплоизоляцией.

Обновлены ограждения, снегозадержатели и пожарные люки. Три деревянных люка заменены металлическими противопожарными. По периметру кровли установлено стальное ограждение, на коньке — страховочный трос длиной 50 метров. Снегозадержатели в две нити защищают людей, автомобили и водосточную систему.

Наружная водосточная система заменена полностью. Водосборные воронки, отводы, желоба и капельники выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,7 миллиметров.