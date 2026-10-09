Инженерные системы и кровлю дома на улице Чкалова обновят в Старой Купавне

В многоквартирном доме № 8 на улице Чкалова в Старой Купавне подрядная организация приступает к замене общедомовой системы электроснабжения. Материалы для проведения работ уже завезены на объект, специалисты начали монтаж освещения в подвале.

Это важный этап, который позволит повысить надежность подачи электроэнергии и безопасность эксплуатации дома. Будут установлены современные кабельные линии, автоматические выключатели и устройства защитного отключения, что снизит риск аварийных ситуаций и обеспечит стабильную работу всех бытовых приборов.

Параллельно в доме подходит к завершению капитальный ремонт кровли. Специалисты выполнили основной объем работ; сейчас ведутся финальные мероприятия, направленные на обеспечение герметичности и долговечности покрытия. Это значит, что уже скоро жильцы забудут о протечках и смогут не переживать за состояние крыши в непогоду. Новая кровля не только защитит дом от осадков, но и улучшит теплоизоляцию, что особенно важно в осенне-зимний период.

Реализация мероприятий проходит в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Жители дома № 8 на улице Чкалова уже с нетерпением ждут завершения всех работ, чтобы оценить перемены. Как отметили в администрации Богородского округа, капитальный ремонт — это системная работа, которая ведется на постоянной основе. Каждый отремонтированный дом — это шаг к повышению качества жизни людей.