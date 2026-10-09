Рубрику в социальных сетях запустили онкологи Одинцовской больницы

Одинцовская областная больница запустила в социальных сетях новую рубрику «Онкология простыми словами». Врачи будут объяснять, как развиваются онкологические заболевания, на какие симптомы стоит обратить внимание и какие меры помогают снизить риски.

Первый выпуск посвятили раку кожи. О причинах его возникновения, тревожных признаках и способах защиты рассказал Рустам Керемов — онколог и дерматолог Центра амбулаторной онкологической помощи в Одинцове.

Отдельно специалист остановился на родинках. Если привычное кожное образование меняет размер, форму или цвет, откладывать консультацию врача не стоит, даже если раньше оно не доставляло дискомфорта. В выпуске также объясняют, в каких случаях нужно обратиться к специалисту и как защищать кожу от солнечного воздействия.

Медики планируют разбирать распространенные мифы об онкологии, отвечать на вопросы пациентов и рассказывать о факторах риска. Материалы будут выходить в социальных сетях больницы.