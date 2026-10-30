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    Студентка из Коломны победила на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу и обновила мировой рекорд

    Фото: Министерство образования Московской области

    Студентка Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) из Коломны Ольга Щеглова стала победительницей чемпионата Евразии по пауэрлифтингу, который прошел в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Щеглова заняла первое место среди девушек 18–19 лет в весовой категории до 52 кг. Спортсменка выполнила норматив мастера спорта и обновила свой мировой рекорд, подняв 200 кг. Прежнее достижение — 190 кг — она установила полгода назад на турнире Кубка Европы.

    В программу чемпионата вошли приседания со штангой, жим лежа, становая тяга, ягодичный мост и другие дисциплины. Соревнования прошли в формате спортивного шоу с прямой трансляцией.

    В пресс-службе ведомства добавили, что ранее Щеглова уже показывала высокие результаты. На Кубке Коломенского Кремля она установила мировой рекорд, подняв 185 кг, а на Всероссийском мастерском турнире силовых видов спорта в Обнинске заняла третье место в абсолютном зачете.

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