Глава Ленинского округа провел прием жителей в Бутовской школе

В обсуждении также участвовали заместители главы, руководители профильных управлений, депутаты Совета депутатов, представители МЧС, полиции и Ассоциации ветеранов СВО.

«На встречах с жителями мы обсуждаем вопросы, которые требуют внимания и конкретных решений. Важно разобраться в деталях каждой ситуации и объяснить, что уже сделано, какие решения прорабатываются и что еще предстоит. Сегодня в Бутовской школе мы подробно рассмотрели обращения жителей. По каждому из них необходимо двигаться дальше и держать ситуацию на контроле», — отметил Станислав Каторов.

Одна из жительниц обратилась с вопросом об оформлении подпорной стены Бутовской школы № 1. Ранее для выбора идеи провели конкурс детских рисунков, однако результаты конкурса и сроки реализации проекта не были объявлены. В ходе встречи пояснили, что концепция оформления уже принята, подготовлены предварительный макет и смета, сейчас ведется поиск финансирования.

Также обсудили благоустройство и содержание территорий, размещение торговых объектов, дорожное хозяйство и транспортную доступность, вопросы образования и ЖКХ, содержание контейнерных площадок и электронной записи к врачу. Все обращения приняты в работу, по части вопросов жители получили ответы на месте. Во встрече приняли участие более 150 человек.