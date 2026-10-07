Турнир по городошному спорту прошел в Подольске

На центральной городошной площадке спорткомплекса «Труд» прошли соревнования по городошному спорту среди детей в возрасте пяти-семи лет. Турнир состоялся в рамках спартакиады дошкольников.

В состязаниях приняли участие 23 команды из дошкольных отделений образовательных учреждений округа. Все коллективы были разделены на три отборочные группы.

По итогам бросков судейская коллегия определила тройку сильнейших команд в общем зачете. Первое место заняла команда «Улыбка» из лицея № 1 поселка Львовский; второе — «Жемчужина» из школы № 30 имени Героя России Артема Щукина; третье — «Медвежонок» из гимназии № 4. Победителей и призеров соревнований наградили грамотами и медалями.

Соревнования по городкам среди дошкольников проводятся в округе на регулярной основе. Они помогают развивать у детей координацию, точность и меткость, а также знакомят юных жителей Подольска с традиционными русскими видами спорта.