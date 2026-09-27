Здравоохранение и благоустройство стали приоритетами развития Раменского округа
В Раменском округе продолжается реализация проектов, вошедших в Народную программу, сформированную на основе предложений жителей. Одними из ключевых направлений стали развитие здравоохранения, благоустройство территорий, обновление образовательных и культурных учреждений.
В новую Народную программу вошли около 3,5 млн предложений жителей России, более 920 тыс. из них поступили из Московской области.
Одним из приоритетных направлений остается модернизация системы здравоохранения. За последние годы в Раменском округе построили три новых медицинских учреждения и капитально отремонтировали еще 15 объектов.
В селе Никитское завершилось обновление амбулатории. В учреждении заменили инженерные коммуникации и кровлю, оборудовали отдельные кабинеты врачей и зону ожидания для пациентов.
«Здесь полностью заменены коммуникации, кровля, появились выделенные кабинеты врачей и зона ожидания», — отметил главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.
Продолжается развитие общественных пространств. В Раменском округе реализуются проекты благоустройства территорий «Восьмидорожье» и «Зверинец». В рамках работ создается Раменский лесопарк площадью 50 гектаров. На территории планируют обустроить более 9 км дорожно-тропиночной сети, зоны для спорта, отдыха и занятий с домашними животными.
«В этом году планируется открытие Раменского лесопарка. Сейчас территория благоустраивается, создаются большие зоны для жителей», — рассказала директор Раменского парка Анна Юсупова.
В числе направлений Народной программы также развитие образования и культуры. В Московской области продолжается строительство и обновление социальных объектов. Жители Раменского округа направляют предложения по модернизации учреждений культуры.
В частности, представители сферы культуры выступили с инициативами по ремонту объектов и обновлению концертного зала в Раменском.
Реализация Народной программы рассчитана на ближайшие пять лет и включает проекты по развитию инфраструктуры, благоустройству территорий и повышению качества жизни жителей.