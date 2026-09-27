Здравоохранение и благоустройство стали приоритетами развития Раменского округа

В Раменском округе продолжается реализация проектов, вошедших в Народную программу, сформированную на основе предложений жителей. Одними из ключевых направлений стали развитие здравоохранения, благоустройство территорий, обновление образовательных и культурных учреждений.

В новую Народную программу вошли около 3,5 млн предложений жителей России, более 920 тыс. из них поступили из Московской области.

Одним из приоритетных направлений остается модернизация системы здравоохранения. За последние годы в Раменском округе построили три новых медицинских учреждения и капитально отремонтировали еще 15 объектов.

В селе Никитское завершилось обновление амбулатории. В учреждении заменили инженерные коммуникации и кровлю, оборудовали отдельные кабинеты врачей и зону ожидания для пациентов.

«Здесь полностью заменены коммуникации, кровля, появились выделенные кабинеты врачей и зона ожидания», — отметил главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.