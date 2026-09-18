Пожарные в Воскресенске стали участниками праздничного молебна

Торжественное богослужение прошло в церкви Иоанна Златоуста. Мероприятие стало своеобразным православным профессиональным праздником для сотрудников МЧС.

В этот день по всей стране прошли благодарственные молебны перед иконой. Священнослужители освятили не только здания пожарных частей и технику, но и сами профессии, связанные с риском для жизни.

В молебне приняли участие сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу, а также бойцы пожарно-спасательной части № 2 восьмого пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по Московской области.

Такие мероприятия — не только дань многолетним традициям пожарной службы России, но и важная духовная поддержка для сотрудников МЧС. В сложных и рискованных ситуациях подобные практики укрепляют внутренний стержень и помогают сохранять хладнокровие и выдержку.