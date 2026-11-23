В Подмосковье завершили подготовку пассажирской инфраструктуры к зимнему периоду. Сезонные работы охватили 678 платформ на 384 станциях, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.

На объектах проверили системы отопления, состояние платформ и оборудование в пассажирских зонах. Особое внимание уделили элементам инфраструктуры, от которых зависит комфорт пассажиров в холодное время года.

«На станциях и остановочных пунктах проверили состояние платформ, работоспособность тепловых завес, систем отопления и дверей в турникетных павильонах и зданиях вокзалов. Для нас важно, чтобы пассажирская инфраструктура стабильно работала в условиях низких температур и оставалась комфортной для пассажиров в течение всего зимнего сезона», — рассказал первый заместитель генерального директора Владимир Булак.

Специалисты также заменили доводчики и отрегулировали механизмы, где это было необходимо.