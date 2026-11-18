В университете «Дубна» прошел день открытых дверей для будущих абитуриентов. Школьники узнали о направлениях подготовки, познакомились с факультетами и правилами поступления в 2027 году, а также побывали на экскурсиях по университетским лабораториям.

Для гостей организовали мастер-классы. Участники создавали изображения с помощью искусственного интеллекта, учились управлять реактором и разбирались в особенностях ведения бизнеса в современной цифровой среде.

Отдельной темой встречи стали возможности трудоустройства и профессионального развития после окончания вуза. Об этом со школьниками беседовали представители Объединенного института ядерных исследований, корпорации «Аэрокосмические системы», машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» и инновационных компаний.

В университете отметили, что студенты получают не только теоретические знания, но и возможность познакомиться с будущими работодателями и выстроить карьерную траекторию еще во время обучения.