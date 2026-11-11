Ремонт аварийной детской площадки завершат в Солнечногорске в декабре

На центральной набережной Солнечногорска приступили к демонтажу аварийной детской площадки «Кораблик» рядом с городским пляжем. До середины декабря на ее месте планируют установить новый игровой комплекс.

Решение о замене площадки приняли после того, как комиссия признала ее состояние аварийным. Администрация провела необходимые закупочные процедуры для создания современного и безопасного пространства для семейного отдыха. С учетом запросов горожан работы планируют провести в сжатые сроки.

Концепцию «Кораблик» сохранят: тематическое оформление будет соответствовать расположению площадки на берегу озера Сенеж. При разработке проекта предусмотрели требования безопасности, интересы детей разных возрастов и удобство для родителей с колясками.

В обновленной зоне разместят большой игровой комплекс в форме корабля, песочницу с отдельной горкой, качели-балансиры, карусель и другие конструкции. Для изготовления элементов будут использовать экологичные материалы.

«Мы прекрасно понимаем, насколько эта площадка важна для жителей Солнечногорска: здесь гуляют мамы с колясками, приходят с малышами, и для многих это любимое место в парке. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть детям их пространство», — отметил первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов.

За ходом обновления следят представители администрации и общественности. Особое внимание уделяют соблюдению сроков и нормативов безопасности при монтаже всех элементов.