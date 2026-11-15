Конкурс талантов прошел в Серпухове

13 ноября в камерной обстановке Дома культуры «Большевик» на сцене показали 36 номеров — от чтения стихотворений до выступления метал-группы. Для кого-то это был первый выход на сцену и первые аплодисменты, для кого-то — возможность показать себя еще раз.

В первом туре ребята раскрывали талант в номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальное искусство» и «Художественное слово». Второй тур — импровизация: творческое задание и сразу на сцену, без подготовки.

Старания молодежи оценивали Михаил Исламов, Анна Баринова, Иван Прокофьев и Алексей Бобров. Михаил Исламов — балетмейстер и хореограф-постановщик, чьи работы знают далеко за пределами города. Анна Баринова — певица, солистка группы The Balance, лауреат всероссийских конкурсов. Иван Прокофьев — художественный руководитель ДК «Большевик», режиссер театрализованных представлений. Алексей Бобров — первая скрипка и концертмейстер оркестра Серпуховского музыкально-драматического театра.

Победители распределились следующим образом. В номинации «Вокал» лучшей в соло стала Кристина Водолазская, в групповом выступлении — дуэт «Мечта». В хореографии соло выиграла Анна Савченкова, групповое — коллектив Seeofli. В инструментальном искусстве соло победил Александр Леонов, групповое — группа Wurmer. В художественном слове лучшей стала Вероника Тушинская.