Мантуров подписал поручение о проведении форума «Госзаказ» в мае 2027 года

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров подписал поручение о проведении XXII Форума-выставки «Госзаказ». Об этом сообщили в пресс-службе форума.

Мероприятие запланировано на май 2027 года. В нем примут участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители госкорпораций, эксперты контрактной системы и представители бизнес-сообщества.

Отличительной особенностью форума станет новая площадка — павильон № 69 ВДНХ.

Подмосковье ранее выступило экспертным партнером XXI Всероссийского форума-выставки «Госзаказ», который проходил 13–15 мая 2026 года в Москве на площадке Инновационного центра «Сколково» под девизом «Госзаказ: курс на технологический суверенитет».

Предложения региона по совершенствованию законодательства в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок вошли в резолюцию форума, а опыт Подмосковья в части организации, цифровизации и проведения земельно-имущественных торгов учтен в законе об унификации торгов.