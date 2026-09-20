Мобильные пункты голосования организовали в Дмитровском округе

В дни выборов в Дмитровском округе организовали работу мобильных пунктов голосования. Четыре специально оборудованных автобуса с членами участковых избирательных комиссий работают в 22 населенных пунктах.

Такая организация позволяет жителям самых отдаленных деревень и сел проголосовать, не уезжая далеко от дома. Голосование доступно сегодня и завтра, 20 сентября. Мобильные пункты оснащены всем необходимым для проведения процедуры в соответствии с законодательством.

«Наша задача — организовать процедуру голосования так, чтобы ни один житель округа не остался в стороне от важного для страны события. Для людей, которые живут в отдаленных деревнях и селах, мы организовали работу мобильных пунктов голосования. Специально оборудованные автобусы с членами комиссий приезжают прямо в населенные пункты, чтобы проголосовать было удобно и просто. Каждый голос важен — это выбор будущего наших детей и страны», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.