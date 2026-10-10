Команда из Мытищ победила в первом матче Российской хоккейной лиги

1 мая была основана хоккейная команда «Красная Машина Академия», которая вошла в систему подготовки подмосковных хоккеистов и будет выступать в первенстве Российской хоккейной лиги (РХЛ) в сезоне 2026/2027. Первый матч регулярного чемпионата команда провела против «Витязь-Подольск» и одержала победу на домашнем льду «Арены Мытищи».

Эта игра стала первым подмосковным дерби нового сезона. Главным героем встречи оказался нападающий Глеб Насонов, который стал автором не только первой шайбы в истории «Красной Машины Академия», но и первого хет-трика. Еще по голу на счету Раиля Латыпова и Максима Голощапова.

Всего в сезоне 2026/2027 в первенстве РХЛ выступят 26 клубов, разделенных на Западную и Восточную конференции. Обе подмосковные команды вошли в конференцию «Запад». Их соперниками станут «Арктика» (Мурманская область), «Динамо-576» (Санкт-Петербург), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Факел Ямал» (Салехард), «Металлург ВО» (Вологодская область), «Полет» (Рыбинск), «Тверичи-СШОР» (Тверь) и ХК «Брянск».