Число получателей электронных счетов за ЖКУ выросло в Подмосковье

Более двух миллионов жителей Подмосковья получают счета за жилищно-коммунальные услуги по электронной почте. По данным Единого расчетного центра региона, ежемесячно еще около восьми тысяч человек переходят с бумажных документов на цифровой формат.

Электронный платежный документ содержит те же сведения, что и бумажная квитанция, и обладает такой же юридической силой. При необходимости его можно скачать и распечатать из письма или личного кабинета.

После оплаты электронного счета информация о платеже фиксируется сразу, а чек автоматически направляется на указанную электронную почту. Еще одна возможность сервиса — получать документы по нескольким адресам на один email. Это может быть удобно владельцам нескольких квартир и тем, кто помогает оплачивать коммунальные услуги пожилым родственникам.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщал, что Единый расчетный центр региона внедряет новые цифровые инструменты для взаимодействия с жителями. Среди наиболее частых вопросов остаются образование задолженности и корректность начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение. По итогам проведенного анализа специалисты отмечают снижение числа таких обращений.

Чтобы перейти на электронные счета, необходимо зайти в личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Платежи» следует выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты.