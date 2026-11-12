Театр «Русский балет» отметит 45-летие гала-концертом в Москве

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева отметит 45-летие 23 ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Юбилейный гала-концерт пройдет в театре Моссовета в Москве, начало — в 19:00. Билеты доступны на сайте театра. Возрастная категория — 0+.

История коллектива началась с небольшого ансамбля классического танца, созданного в 1981 году балериной Ириной Тихомирновой при Московской областной филармонии. Артисты знакомили с хореографическим искусством зрителей Московской области, в том числе живущих в отдаленных городах.

В 1984 году руководство принял народный артист СССР Вячеслав Гордеев. В 1989 году ансамбль получил статус театра, а в 1991-м обрел имя «Русский балет». В 2020 году коллективу присвоили звание академического, с 2025 года театр носит имя своего художественного руководителя.