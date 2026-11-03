Почти 700 кубометров листвы вывезли с дорог Люберец за неделю

В городском округе Люберцы продолжаются плановые работы по уборке и содержанию автомобильных дорог. За минувшую неделю с проезжей части и прилегающих территорий было вывезено 680 кубометров опавшей листвы.

На дорогах муниципалитета задействованы 96 единиц спецтехники и 120 дорожных рабочих. Службы очищают проезжую часть, тротуары, парковки и газоны вдоль дорог от листвы и мусора. В осенний период эти работы особенно важны: влажные листья делают покрытие скользким, а также могут привести к засорению ливневой канализации.

«Ежедневно проводится уборка остановочных площадок, урн и полос отвода автомобильных дорог. Кроме того, специалисты очищают остановочные павильоны, опоры дорожных знаков и светофоров от несанкционированной рекламы и вандальных надписей», — отмечается в сообщении Управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры.

Комплексная уборка помогает поддерживать порядок на городских территориях и создавать безопасные и комфортные условия для автомобилистов и пешеходов.

По вопросам содержания автомобильных дорог можно обратиться по электронной почте admluberdor@yandex.ru или по телефону: 8 (498) 732-80-15, доб. 1437.