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    Таможенную инфраструктуру ОЭЗ включили в механизм федеральной поддержки

    Сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: Сгенерировано с помощью ИИ

    Таможенную инфраструктуру и объекты пожарной охраны включили в перечень объектов особых экономических зон (ОЭЗ), на которые распространяется механизм федеральной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Механизм действует с 2014 года. Регионы, прошедшие отбор, могут получить субсидию из федерального бюджета на возмещение части расходов на создание, модернизацию или реконструкцию инфраструктуры. В перечень для ОЭЗ уже входят инженерные сети, объекты энергоснабжения, дороги и другие объекты транспортной и технологической инфраструктуры.

    «Теперь регионы смогут заявлять затраты на такие объекты к возмещению в рамках действующего механизма поддержки», — отметил заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин.

    По его словам, таможенная инфраструктура позволяет организовать контроль товаров на территории ОЭЗ и помогает компаниям вести внешнеэкономическую деятельность.

    «Таможенная инфраструктура — один из важнейших элементов ОЭЗ, особенно для резидентов. Наличие такой инфраструктуры позволяет предприятиям эффективно использовать преимущества таможенных преференций, оптимизировать логистические процессы и снижать издержки при реализации инвестиционных проектов», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    К возмещению можно заявить часть затрат на объекты, которые обеспечивают работу резидентов ОЭЗ. Такие объекты должны использоваться или быть предназначены для использования как минимум двумя резидентами либо управляющей компанией для работы зоны.

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