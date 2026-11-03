Итоги субботника подвели на совещании в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел еженедельное совещание, на котором подвели итоги работы за неделю. В первую очередь он поблагодарил всех, кто 31 октября принял участие в субботнике.

Жители и сотрудники организаций вышли на уборку, привели в порядок дворовые и общественные территории. Такие инициативы помогают поддерживать чистоту и благоустройство округа и требуют общего участия.

Отдельное внимание уделили обращениям жителей. За прошедшую неделю в Серпухове поступило 724 обращения — на 12 меньше, чем неделей ранее. Наиболее часто жители обращались по вопросам содержания дворов, уборки придомовых территорий и эксплуатации общего имущества многоквартирных домов.

Почти вдвое сократилось количество обращений по отоплению. Это результат последовательной работы профильных служб по устранению проблем на конкретных адресах. Также в числе актуальных тем — социальная сфера, ремонт дорог и тротуаров, работа общественного транспорта. Все поступившие обращения остаются на контроле профильных подразделений.

В ходе совещания обсудили и предстоящую культурную повестку. Основные события недели будут посвящены Дню народного единства. 4 ноября в парках Серпухова пройдут тематические мероприятия, а в музеях округа состоится Всероссийская акция «Ночь искусств». 5 ноября выездная администрация будет работать в Липицком доме культуры. Жители смогут лично обратиться к представителям администрации и профильных служб со своими вопросами.